8 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика о том, что Польша не является стороной конфликта на Украине и не ведёт никаких действий военного характера со своей территории.

Мирослава Романенко, , 16:44 — REGNUM Польша не является стороной конфликта на Украине и не ведёт никаких действий военного характера со своей территории. Об этом в эфире «Польского радио» заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Ще не вмерла Не згинела» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 1 марта, командование ВВС Украины сообщило том, что Болгария должна передать Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 самолетов типа Су-25, Польша — 28 самолётов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.

В свою очередь глава канцелярии главы польского правительства опроверг эту информацию, и заявил, что «позиция Польши не изменилась».

«Мы не посылали ни одного истребителя на Украину», — подчеркнул политик, добавив, что никаких решений подобного рода не принималось, если они должны быть приняты, то на уровне НАТО.

МиГ-29А ВВС Польши Julian Herzog

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Новость обсудили в социальных сетях Facebook, Twitter и «ВКонтакте» на страницах украиснкого издания «ШарийNET».

"Является, является. Поздно», — написал один из участников обсуждения.

«Там хаб по передаче наёмников и оружия… [на Украину], значит, они уже в теме…» — добавил PiotorPetrovich.

«А почему по их территории уже бродят американские военные и их техника?» — задумалась Наталья К.

«Все умывают руки… Эйфория заканчивается… Я всегда говорила, — своя рубашка ближе к телу… Сейчас пойдут колоссальные убытки, причём у всех… Но ЕС уже начинает трезветь, капиталисты деньги считать умеют», — отреагировала Наталия Я.

«Польше и так досталось… куча нетрудоспособных беженцев с детьми», — добавил Тарас Б.

«Вот кому я больше всего верю, так это США и Польше», — с сарказмом написал Сергей Д.

«Хоть на это хватило ума», — написала Svetlana K.

«А аэропорты кто предоставляет Европе для поставок натовского вооружения?» — не без сарказма поинтересовался Arthur C.

Михал Дворчик Archiwum.premier.gov.pl

«Не верю полякам ни на йоту. Говорят одно, а делают противоположное», — прокомментировала Ирина Р.

«Ляхи (поляки. — М. Р.) в своём стиле!!! Проплатили, подкормили, натравили, а при первом запашке жареного, — «наше дело сторона»…» — с сарказмом написал Василий П.

«У Польши есть еще собственное мнение? То, как США настойчиво и многократно дают зеленый свет на передачу и использование польских боевых самолетов советского производства Украине, и то, как сама Польша настойчиво и методично отказывается от этого счастья, наводит на мысль, что США готовы пожертвовать и этим своим клиентом. Но сам клиент имеет чувство самосохранения и явно не горит желанием быть разделенным в очередной раз. Ну что тут скажешь, пшеки явно умнее наших идиотов», — написала в своем телеграм-канале известный украинский юрист Татьяна Монтян.

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