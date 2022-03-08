Астрахань, 8 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Около 20 тысяч жителей Астраханской области остаются без света после урагана 4−5 марта. Данные на 8 марта опубликованы в телеграмм-канале Минэнерго России.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

«Почти до 20 тысяч человек сократилось число обесточенных из-за непогоды потребителей в Астраханской области. Энергетики продолжают восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Вечером 7 марта губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин охарактеризовал ситуацию с энергоснабжением в регионе как крайне напряжённую. Он уточнил, что энергетиками обнаружено около полутора тысяч поврежденных и сломанных опор ЛЭП, и продолжают находить ещё. Аварийные участки выявляются в том числе и в труднодоступных территориях. С начала аварийных работ свет вернулся в дома более 215 тыс. абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный циклон обрушился на Астраханскую область и соседнюю Калмыкию 4−5 марта. В Астраханской области на ряде территорий система электроснабжения восстановлению не подлежит — её придётся отстраивать заново.