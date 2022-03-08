Иркутск, , 13:16 — REGNUM В Иркутской области к 8 Марта погода преподнесла неприятный сюрприз: по информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионе ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 20−25 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега и снега, метели, налипание мокрого снега. На дорогах области снежный накат, гололедица.

Снегопад geralt

«Неблагоприятный прогноз доведен до дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб», — пояснили в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Приангарье проявила и на 23 февраля 2022 года.

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