Киев, , 13:11 — REGNUM Владимир Зеленский заявил 8 марта, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах — из-за отказа закрыть небо.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ответственность за это и на тех, кто уже 13 дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение», — отметил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.