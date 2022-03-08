Вашингтон, 8 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с американской компанией SpaceX по организации трёх дополнительных миссий на Международную космическую станцию. Об этом сообщает портал Space.com.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Новый контракт описывает миссии Crew-7, Crew-8 и Crew-9, которые будут охватывать период до 31 марта 2028 года. Компания SpaceX получит в рамках этого контракта почти $3,5 млрд.

В 2011 году в США прекратили эксплуатацию многоразовых космических кораблей «Спейс шаттл». После этого доставка американских астронавтов на МКС осуществлялась только на российских кораблях.

В 2014 году NASA заключило контракты с американскими компаниями SpaceX и Boeing на разработку альтернативных решений по доставке астронавтов на МКС. Первая пилотируемая миссия на корабле SpaceX Crew Dragon состоялась в 2020 году.

Компания Boeing провела испытательный пуск корабля Starliner в 2019 году в беспилотном режиме. Миссия оказалась неудачной — корабль не смог МКС и вернулся на Землю без стыковки со станцией.