Астрахань, , 13:09 — REGNUM В Астраханской области фиксируется резкий рост цен на сахар, об этом сообщают местные СМИ.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По информации kaspyinfo.ru, на оптовых складах стоимость сахара выросла до 80 рублей за килограмм, в розницу он продаётся уже по 90 рублей, тогда как ранее цена не превышала 56 рублей.

Пользователи соцсетей и СМИ сообщают, что даже по такой цене приобрести сахар нелегко — на полках его просто нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд розничных сетей ввёл ограничения на покупку ряда социально значимых товаров, в том числе сахара, в одни руки — чтобы ограничить спекулятивные закупки товаров. При этом, по заверениям ритейлеров, предпосылок для проблем с поставками продовольственных товаров нет, пустые полки в магазинах образовались исключительно из-за ажиотажного спроса.