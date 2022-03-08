Астрахань, 8 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Астраханской области фиксируется резкий рост цен на сахар, об этом сообщают местные СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

По информации kaspyinfo.ru, на оптовых складах стоимость сахара выросла до 80 рублей за килограмм, в розницу он продаётся уже по 90 рублей, тогда как ранее цена не превышала 56 рублей.

Пользователи соцсетей и СМИ сообщают, что даже по такой цене приобрести сахар нелегко — на полках его просто нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд розничных сетей ввёл ограничения на покупку ряда социально значимых товаров, в том числе сахара, в одни руки — чтобы ограничить спекулятивные закупки товаров. При этом, по заверениям ритейлеров, предпосылок для проблем с поставками продовольственных товаров нет, пустые полки в магазинах образовались исключительно из-за ажиотажного спроса.