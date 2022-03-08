Москва, , 13:05 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине. Об этом 8 марта сообщается на сайте ведомства.

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«Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ организовать расследование происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)», — отмечается в сообщении.

Накануне в СМИ были опубликованы сведения о том, что в Дублине грузовик протаранил ворота посольства РФ. При этом инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции.

Пострадавших нет. Посольство рассматривает инцидент как грубое нарушение ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.