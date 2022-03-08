Магадан, , 13:00 — REGNUM Участие в акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, приняли сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Магаданской области, поздравив женщин региона с этим праздником. Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Также сотрудники ФССП в ходе поздравления дарили женщинам на улицах цветы и желали им хорошего настроения в праздничный день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Самарской области в рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, поздравили женщин региона с этим праздником.