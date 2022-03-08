Луганск, , 12:55 — REGNUM Стало известно примерно о 10-ти стихийных захоронениях на территориях, освобожденных ЛНР, это, в частности, бетонный колодец в селе Веселая гора. Об этом 8 марта сообщила первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.

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«На нашей территории за линией разграничения есть более 10 мест, где более двух останков захоронено, как мы понимаем. Понимаем, что у нас есть поселки Красный Яр, Зеленая Роща, но там сейчас заминирована территория… Под Веселой горой — колодец, где уже по уточненным данным, более шести останков», — рассказала она РИА Новости.

По ее словам, бетонный колодец в Веселой горе известен еще с 2014 года — туда украинские военные посадили несколько пленных ополченцев и мирных граждан, а спустя какое-то время один пьяный военный кинул туда гранаты.

«Одни останки уже передал Красный Крест, остальные — еще находятся там. Но туда пройти просто невозможно. Мы пытались, но не получается никак», — добавила она.