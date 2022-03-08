Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM В правительстве Ростовской области опровергли появившиеся слухи о срочном сборе крови.

Донорская кровь Doarvida.blogspot.ru

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«Подобных сообщений ни военные, ни гражданские медицинские учреждения не распространяли. Это откровенная провокация. Еще раз обращаюсь к представителям СМИ с просьбой использовать в своей работе только официальные источники информации», — отметил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростовской области опровергли слухи об эвакуации заключённых из двух исправительных колоний. Якобы осуждённых должны были перевести в другие исправительные учреждения.

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