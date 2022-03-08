Донецк, 8 марта 2022, 12:52 — REGNUM ДНР освободила уже 73 населенных пункта, ранее находившихся под контролем ВСУ. Об этом 8 марта сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
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Ранее сообщалось, что боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении, заявил 8 марта представитель народной милиции ДНР.
Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из украинских городов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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