Новосибирск, , 12:50 — REGNUM В рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирску поздравили женщин с этим праздником. Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также судебные приставы в ходе поздравления дарили женщинам на улицах цветы и желали представительницам прекрасного пола улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Амурской области в рамках акции «Вам, любимые!» в преддверии Международного женского дня поздравили женщин региона с этим праздником.