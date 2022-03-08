Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Разведка США заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве. Об этом говорится в докладе офиса директора Нацразведки США Эврил Хейнс. В докладе отмечается, что США также видят киберугрозы со стороны Ирана, Китая, КНДР.

Аналитический центр. Разведка США Defense.gov

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«Мы оцениваем, что РФ останется самой серьезной киберугрозой, так как она совершенствует и использует шпионаж, влияние и потенциал для атак. По нашим оценкам, РФ рассматривает киберсбои как внешнеполитический рычаг, чтобы формировать решения других стран», — омечается в докладе.

Ежегодный доклад, посвященный оценке угроз, опубликован 7 марта. Сам доклад датирован 7 февраля.