Благовещенск, , 12:44 — REGNUM Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Амурской области в рамках акции «Вам, любимые!» в преддверии Международного женского дня поздравили женщин региона с этим праздником. Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.

Женщина с букетом Дарья Драй © ИА REGNUM

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Также сотрудники ФССП в ходе поздравления дарили женщинам на улицах цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медицинский персонал Национального медицинского исследовательского Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева в Москве поздравили 7 марта с наступающим Международным женским днем сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии в рамках акции «Вам, любимые!».