Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM Власти Ростовской области поздравили женщин с 8 Марта, отметив их профессиональные заслуги и личные достижения.

Цветы к 8 марта Яна Качурина © ИА REGNUM

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«Каждому делу, за которое вы беретесь, гарантирован успех. Большого уважения заслуживает ваш ежедневный труд во благо семьи. Вы щедро дарите родным свою заботу и душевное тепло, бережно храните домашний очаг», — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте донского правительства.

«Дорогие женщины! Поздравляем вас с праздником 8 Марта! Пусть желания исполняются, в доме будут уют и согласие, в душе царят радость и любовь! Здоровья вам и вашим близким, добра и благополучия!» — пожелали власти.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев в Международный женский день прочёл женщинам стихотворение Андрея Дементьева «Дарите женщинам цветы…».

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