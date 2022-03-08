Пермь, 8 марта 2022, 12:43 — REGNUM В Пермском крае ушёл из жизни Герой Советского Союза Василий Михайлович Астафьев. Ему было 102 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Герой родился в Тамбовской области. Он участвовал в Финской войне и затем в Великой Отечественной. Астафьев в том числе брал Берлин.
Он был почётным гражданином Перми и Пермского края. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии скончался последний Герой Советского Союза, родившийся в Свердловской области.