Пермь, 8 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Пермском крае ушёл из жизни Герой Советского Союза Василий Михайлович Астафьев. Ему было 102 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

(сс) Devanath Свечи

Герой родился в Тамбовской области. Он участвовал в Финской войне и затем в Великой Отечественной. Астафьев в том числе брал Берлин.

Он был почётным гражданином Перми и Пермского края. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии скончался последний Герой Советского Союза, родившийся в Свердловской области.