Москва, , 12:38 — REGNUM Медицинский персонал Национального медицинского исследовательского Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева в Москве поздравили 7 марта с наступающим Международным женским днем сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии в рамках акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.

С 8 марта Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также сотрудники Росгвардии в ходе поздравления подарили сотрудницам центра им. Бакулева цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цветы женщинам-водителям вручили полицейские в Воронеже в рамках акции «8 Марта в каждый дом»,