Киев, , 12:35 — REGNUM Владимир Зеленский заявил 8 марта касательно НАТО, что «охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вопросы признания российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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