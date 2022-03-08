Воронеж, , 12:35 — REGNUM Цветы женщинам-водителям вручили полицейские в Воронеже в рамках акции «8 Марта в каждый дом», сообщили 8 марта в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Воронежские автоинспекторы поздравляют женщин-водителей с 8 Марта Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

Всего автоинспекторы двух экипажей раздали участницам дорожного движения 300 букетов — цветы дарили не только женщинам-водителям, но и их пассажиркам.

Также инспекторы напомнили водителям о правилах поведения на дороге и опасностях, которые таит в себе весенняя погода. Для поздравления традиционно выбрана крупная транспортная артерия областного центра на проспекте Революции.