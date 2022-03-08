Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Пока Джо Байден пытается заполучить доверие «колеблющихся» штатов, Европа начинает сомневаться в надежности президента США, пишет Die Welt.

Джо Байден

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«Может ли 79-летний Байден … быть лидером западного мира? Может ли он защитить Европу?», — задается вопросом автор публикации.

По его мнению, во время поездки в один из штатов Байден пытался показать гражданам, что сейчас ему необходимо заниматься международной повесткой, но «и об их проблемах он тоже заботится». Тем не менее, отмечает издание, если раньше внешнеполитические проблемы сплачивали людей вокруг лидера страны, то в современном мире это не работает.