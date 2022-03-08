Киев, , 12:26 — REGNUM Украинские националисты развернули террор против сотрудников МВД Украины, отнимают технику, допрашивают в неприемлемой форме. Об этом 8 марта заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Отмечается, что все больше силовиков «остаются без места работы, здоровья и жизни».

Также появилось видео, на котором приведен лишь один из примеров работы нового рода войск на Украине «территориальная оборона», которая официально получила вооружение. На видео националисты оскорбляют сотрудников полиции, требуют документы.

Ранее сообщалось, что боевики и бронетехника ВСУ размещены на территории школы и детсада в городе Угледар.

Кроме того, в городе Дзержинск отмечено размещение реактивной артиллерии, используемой для обстрелов Горловки.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ разместили бронетехнику на территории школы в Угледаре