Москва, 8 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал отъезд певца Валерия Леонтьева из России посла начала спецоперации в Донбассе, попытавшись разобраться в психологической мотивации музыканта.

Okras Валерий Леонтьев

Бизнесмена выразил мнение, что артист просто «не выдержал тревожных ощущений в проходе». Именно это и сподвигло его на вылет в США.

«Певец Леонтьев не выдержал тревожных ощущений в проходе и в срочном порядке улетел в США», — заявил Пригожин в комментарии, который разместила пресс-служба «Конкорда» в социальной сети «ВКонтакте».

Пригожин объяснил, почему, по его мнению, Леонтьев решил сбежать в США. По мнению предпринимателя, музыкант почувствовал себя неуютно уже после принятия новой Конституции. Пригожин также отметил, что имел в виду моральные качества музыканта.

«Это говорит о том, что законодатели были абсолютно правы, когда в новой Конституции начали борьбу с **********. Думаю, что у Леонтьева уже тогда начались муки сомнений, но ******* он и в Америке *******», — поделился своим мнением предприниматель.

Юристы «Конкорда» 9 марта обратятся к депутатам Госдумы с инициативой законопроекта об ограничениях для выезда за рубеж к похищенным или незаконно вывезенным капиталам.