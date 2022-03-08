Лондон, , 12:24 — REGNUM В случае, если власти Польши решат передать Украине свои истребители МиГ-29, их поддержит Великобритания. Об этом 8 марта заявил глава британского минобороны Бен Уоллес в интервью телеканалу Sky News.

Бен Уоллес Richard Townshend

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«Польша — одна из немногих стран, которые могли бы выполнить просьбу Украины (о предоставлении Киеву истребителей МиГ-29). Я поддержу Польшу, какой бы выбор они ни сделали», — сказал он.

Также Уоллес добавил, что он имеет ввиду расположенные непосредственно около России и Украины страны, которым придется столкнуться с последствиями спецоперации ВС РФ по защите республик Донбасса.

Кроме того, глава минобороны Британии уточнил, что Лондон будет всячески защищать Варшаву и отметил, что такое решение польских властей будет выбором, основанным «на необходимости оказания двусторонней помощи» Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о приостановке с 8 марта транзакций с Банком России, Российским фондом прямых инвестиций и Фондом национального благосостояния РФ приняли из-за спецоперации российских ВС по защите Донбасса наряду с США и ЕС власти Южной Кореи.