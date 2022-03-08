8 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Белград поддержал антироссийскую резолюцию в ООН, осуждающую Россию за специальную военную операцию на Украине. Президент Александр Вучич совсем недавно в униженных выражениях просил у России скидку по газовым контрактам и получил ее – цена на газ для Сербии на ближайшее время самая низкая в Европе и на порядок ниже нынешних биржевых цен.

Александр Савельев, , 13:17 — REGNUM Белград поддержал антироссийскую резолюцию в ООН, осуждающую Россию за специальную военную операцию на Украине. Президент Александр Вучич совсем недавно в униженных выражениях просил у России скидку по газовым контрактам и получил ее — цена на газ для Сербии на ближайшее время самая низкая в Европе и на порядок ниже нынешних биржевых цен. Заключение контракта, спасшего, по словам Вучича, экономику Сербии от небывалого кризиса позволило ему заявлять о прямой поддержке российским руководством его кандидатуры в предстоящих в апреле президентских выборах.

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время официальный Белград не собирается отказываться от интеграции в Европейский союз (и далее, неизбежно, в НАТО). Добившись серьезных экономических преференций от России и укрепив свой пророссийский электорат, Александр Вучич теперь пытается добиться поддержки той части сербского общества, которая ориентирована на интеграцию с Западом. Его публичные якобы пророссийские заявления, что Сербия не поддержит антироссийские санкции, вызваны пониманием простого факта — в случае присоединения к санкциям Россия пересмотрит исключительно выгодный для Белграда и политической карьеры самого Вучича газовый контракт. Без политической и экономической поддержки России Сербия обречена на растворение в «западном мире».

Александр Вучич Predsednik.rs

Российско-югославские, российско-сербские отношения никогда не были простыми. Именно из рук России это государство получило независимость в результате многочисленных войн. Знаменитый выстрел в Сараево вовлек Российскую империю в кровопролитную Первую мировую войну — Россия посчитала необходимым вступиться за единоверцев и определила существование единой Югославии на несколько десятилетий. Белая эмиграция нашла там приют после окончания гражданской войны в России, там же начался известный Карловацкий раскол, который на десятилетия определил самосознание миллионов православных эмигрантов. Ныне живущие потомки первой волны эмиграции, включая громкие аристократические фамилии императорской России, часто заявляют о своей «русскости», но на самом деле в большинстве являются сторонниками прозападного и русофобского курса.

После освобождения Югославии с участием Красной армии ее новый лидер Иосип Броз Тито не решился на полноценное участие в возглавляемых СССР межгосударственных объединениях и вошел в прямой конфликт со Сталиным, возглавлявшим в те годы советское государство. Югославия Тито стала одним из лидеров Движения неприсоединения. При сохранении в названии страны слова «социалистическая», а в названии правящей партии «коммунистическая», страна все дальше скатывалась к межнациональной розни и гражданской войне, которой воспользовались западные силы. Именно попытки проведения политики многовекторности Тито привели к распаду СФРЮ и к кровопролитной гражданской войне. Состоялся раскол КПЮ (правящей Коммунистической партии Югославии), многие сторонники союза с СССР были подвергнуты репрессиям или вынуждены эмигрировать и нашли убежище в нашей стране.

В 1970-х годах, еще при жизни Тито, Югославия была вполне интегрированной в западное сообщество страной. Только «семейная» виза, так называемые приглашения от родственников, обеспечивали, например, возможность внуку увидеть бабушку. Только когда бывшей Югославии становится совсем плохо, там вспоминают о России и необходимости опоры на нее. Преувеличивать влияние пророссийских настроений в Сербии не стоит — они сводятся лишь к ожиданию односторонней помощи и уступок России в обмен на заверения в дружбе.

Владимир Путин и Александр Вучич Kremlin.ru

Президент Сербии Вучич семимильными шагами идет к разрыву вековых связей с Россией, повторяя ошибки Броз Тито, которые привели к развалу Югославии. Наша страна не обязана содержать руководство государства, которое, получив желаемое от России, тут же соглашается с антироссийскими санкциями.

В Сербии пока еще есть разумные и вменяемые политики, их поддержка — прямая задача дипломатии и профильных служб России. Потеря влияния на Балканах, победа Вучича на предстоящих выборах будут иметь серьезные последствия для международного авторитета России и ее влияния в Европе.