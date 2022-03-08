Дзержинский район, Калужская область, , 12:26 — REGNUM В Дзержинском районе Калужской области двое граждан провели пикет и демонстрировали плакат, содержание которого дискредитировало Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом 8 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Армия России (вооруженные силы) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Правонарушение выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении нарушителей составлены протоколы. Представленные полицией материалы были рассмотрены в суде.

Граждане были признаны виновными в совершении административных правонарушений в виде публичной дискредитации Вооружённых сил России. Каждому осужденному было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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