Пермь, 8 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Перми учительница физики одной из школ пожелала ученикам сгореть. Об этом пишут местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По данным 59.ru, в школе сработала пожарная сигнализация. В связи с этим учителя, согласно инструкции, должны были вывести учеников на улицу. Но учительница физики якобы сделала это только после окончания тревоги. На вопрос ученика, нужно ли эвакуироваться, она ответила: «вам с гвоздями заколотить дверь надо, чтобы вы сгорели».

Один из учеников записал разговор на диктофон. В краевом минобразования журналиста пояснили, что эвакуация была проведена по регламенту. Но на период расследования по поводу некорректного высказывания педагог отстранена от работы.