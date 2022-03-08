Киев, , 11:58 — REGNUM 35 автобусов для эвакуации людей выехали в Сумы, направлено также 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом 8 марта сообщил глава Полтавской областной госадминистрации Украины Дмитрий Лунин.

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Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из украинских городов, сообщил 8 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что в целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов 8 марта с 10:00 мск вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Сум, Чернигова, Харькова, Мариуполя.

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