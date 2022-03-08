Севастополь, , 11:57 — REGNUM Эвакуация хоккеистов из Челябинской области, которые играли по контракту в украинской команде «Днепр» в Херсоне, была проведена при помощи Черноморского флота РФ. Об этом в телеграмм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Эвакуацию провели 7 марта, вечером того же дня спортсмены уже находились в безопасности в Севастополе.

Хоккеисты (сс) PhotoMIX-Company

Как уточнил Развожаев, хоккеисты попросили помощи у губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а он обратился к севастопольскому коллеге с просьбой оказать содействие.

«Я обратился к нашему Черноморскому флоту и они помогли с эвакуацией. Сейчас мне доложили, что автобус (отдельное спасибо севастопольцам-владельцу автобуса и водителю) пересёк границу и направляется в Севастополь», — рассказал Развожаев.

В общей сложности в Севастополь были доставлены 24 человека, в том числе трое детей. Сейчас все находятся в севастопольском отеле «Аквамарин».

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации.