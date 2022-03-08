Ростов-на-Дону, 8 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки темпы вакцинации упали до минимума, следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 8 марта.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 2 млн 46,6 тыс. человек (+186 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 2 млн 7,73 тыс. человек (+159 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. Продолжается вакцинация среди детей в возрасте от 12 до 17 лет.