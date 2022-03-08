Вашингтон, 8 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Резкий рост цен на никель, литий и другие материалы замедлит темпы внедрения электромобилей. Об этом рассказали отраслевые эксперты, опрошенные агентством Reuters.

Aleqt.com Никель

Уже объявленные антироссийские санкции и угроза их расширения привела к резкому росту стоимости некоторых материалов. В частности, цены на литий выросли вдвое в сравнении с уровнем конца 2021 года, также до рекордного уровня выросла стоимость никеля и алюминия.

Это объясняется тем, что значительная часть такого сырья поступает на мировой рынок от российских производителей. Так, по данным Benchmark Mineral Intelligence, российская компания «Норникель» производит около 20% мирового объёма никеля высокой чистоты, который используется в аккумуляторах для электромобилей.

Отраслевой эксперт Грегори Миллер отметил, что в последние годы наблюдалось постепенное снижение стоимости аккумуляторов, на которые приходится большая часть затрат при производстве электромобилей. Эксперт добавил, что рост цен на сырьё может замедлить или даже обратить вспять эту тенденцию, что может помешать более широкому внедрению электромобилей.

С этим прогнозом согласилась эксперт исследовательской компании Cox Automotive Мишель Кребс. Она отметила, что стоимость электромобилей остаётся сдерживающим фактором их распространения. Кребс указала, что средняя цена проданных в США в январе 2022 года электромобилей составила $63 тыс. При этом средняя стоимость среди всех проданных авто ниже примерно на 35% (около $46 тыс.).

«Внедрению электромобилей будет препятствовать всё, что увеличивает их стоимость», — подытожила эксперт.