Донецк, 8 марта 2022, 11:54 — REGNUM Боевики и бронетехника ВСУ размещены на территории школы и детсада в городе Угледар, сообщили 8 марта в народной милиции ДНР.
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В городе Угледар отмечено размещение боевиков и бронетехники нацгвардии на территории школы №2 и детсада №1, отмечается в сообщении.
Кроме того, в городе Дзержинск отмечено размещение реактивной артиллерии, используемой для обстрелов Горловки.
Также сообщается, что боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении.
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