Ханты-Мансийск, 8 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 8 марта госпитализировали 29 больных с COVID-19, 821 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлено 666 новых случаев заражения коронавирусом, на 255 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 8 марта является Нефтеюганский район — 98.

С начала пандемии в Югре к 8 марта насчитывается 200 145 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 177 439 пациентов, 2429 скончались (на шесть пациентов больше, чем днём ранее).