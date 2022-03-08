Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 1990 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 2895 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (469), Волгодонске (128), Таганроге (117), Шахтах (97). Около 18% заразившихся — люди старше 66 лет, более 16% — дети.

Справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли ещё девять мужчин в возрасте от 50 до 83 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 340 156 заражений коронавирусом, после COVID-19 вылечились 308 268 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 10 456 человек.

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