Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM В Екатеринбурге будет установлен памятник писателю и командору отряда «Каравелла» Владиславу Крапивину. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Командор отряда «Каравелла» Владислав Крапивин

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Объект появится на его могиле. Работа уже началась. После утверждения его родственниками эскиза монумент создаст литейная мастерская уральца Ивана Дубровина.

Кроме того, одной из улиц Екатеринбурга будет присвоено имя Крапивина. Как сообщало ИА REGNUM, писатель скончался 1 сентября 2020 года. В 2023 году ему исполнилось бы 85 лет.