Москва, , 11:44 — REGNUM В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве экстренно доставили из села Журавлевка Харьковской области 2-летнюю девочку, пострадавшую от взрыва мины.

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У нее диагностированы травмы от взрыва мины, ушиб мозга тяжелой степени, проникающее ранение в голову, перелом свода черепа и другие травмы.

За ее жизнь борются врачи, передает ТАСС.

Между тем, российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из украинских городов. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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