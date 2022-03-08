Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростовской области продолжаются онлайн-акции, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В преддверии 8 марта Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

«Донское волонтерское сообщество всегда на передовой — и в праздники, и в дни, когда людям нужна реальная помощь и поддержка», — отметил заместитель донского губернатора Артем Хохлов.

Женщин с 8 Марта поздравляют в онлайн-формате, размещая посты с тёплыми пожеланиями и хештегами #ВамЛюбимые #8марта2022 #ДонМолодой #ВамЛюбимыеДМ.

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