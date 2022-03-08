Барнаул, , 11:39 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 8 марта 2022 года за сутки выявлены 1269 новых носителя (на 153 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 6621 до 6511 (на 110 меньше, чем сутками ранее).

Кладбище Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 30 869 (на 86 за сутки) и 200 997 (на 1166 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 479 (-8 за сутки). Из них 166 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки). По прежнему много смертей.

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9629 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2216 жителей края (-47 за сутки). Кроме этого, 205 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-4 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 32 167 зараженных коронавирусом (+307 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 248 477 человек, выздоровели 222 042 человека (+1589 за сутки).

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