Орел, , 11:38 — REGNUM Десятки орловских автомобилистов приняли участие в акции в поддержку президента России и российских Вооружённых Сил, сообщила пресс-служба правительства региона 8 марта.

Флаг Орловской области

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В акции приняли участие общественники, активисты, ветераны боевых действий, спортсмены и неравнодушные жители. На взлетной полосе аэропорта «Южный» на своих автомобилях они выстроились в форме букв Z и V. Латинская буква Z на бортах военной техники для россиян стала символом лозунга «За мир», V означает — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Отметим, что подобные флешмобы проходят в разных регионах РФ. Их организаторов поддерживают десятки тысяч обычных граждан по все стране.