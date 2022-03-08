Москва, , 11:37 — REGNUM Свое авторское вознаграждение за постановки его пьес в российских театрах с государственным финансированием собирается начать перечислять Киеву российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев. Он сообщил об этом 8 марта в своем письме к 40 российским государственным театрам, которые ставят его пьесы.

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Как отмечает в своем письме, которое приводит ранее блокированный Роскомнадзором в России за поддержку киевских боевиков портал «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Вырыпаев, получаемое им авторское вознаграждение от финансируемых министерством культуры РФ или городским департаментом культуры театров, он будет направлять «в фонды помощи Украины».

При этом драматург утверждает, что эти средства якобы не будут использованы Киевом для военных целей.

Также он отмечает, что «рад, что таким образом деньги из бюджета культуры РФ будут справедливо отданы» тем, кто «пострадал и страдает» от специальной военной операции ВС России по защите республик Донбасса.

Кроме того, Вырыпаев заявил, что посещающие спектакли по его пьесам зрители должны знать, что, приходя на них, они этим поддерживают Киев.

Отметим, с момента начала ВС России спецоперации по защите Донбасса Вырыпаев не один раз высказывался в поддержку киевского режима, за что был внесен на сайт «Предатели», на котором публикуются имена выступающих против национальных интересов РФ на фоне указанных событий.