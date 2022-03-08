Барнаул, , 11:35 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 8 марта 2022 года вакцинированы 1 366 195 человек (+131 за сутки). Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Вакцинация Mil.ru

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Из общего числа привитых 53 166 жителей региона получили первую прививку (+38 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 220 977 (+76 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 91 976 ревакцинированных (+117 за последние сутки).

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