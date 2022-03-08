Киев, , 11:34 — REGNUM Армия России вывела из строя украинский военный аэродром Озерное (у города Житомир). Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Отмечается, что 7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира.

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Также уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 634 единицы военной автомобильной спецтехники, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 81 беспилотный летательный аппарат.

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