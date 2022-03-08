Ростов-на-Дону, 8 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в рамках акции «Маршрут «Вам, любимые» женщинам подарили цветы и песни под гитару. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Цветы к 8 Марта

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«Формат акции «Маршрут «Вам, любимые» позволил подарить праздничное настроение более чем 500 девушкам и женщинам Ростовской области», — отметил председатель донского комитета по молодежной политике Александр Никиточкин.

Праздничный автобус совершил маршрут, сделав остановки на улице Пушкинской, Театральной площади, в парке имени Максима Горького, а также на набережной реки Дон. Активисты вручали женщинам цветы и подарки, исполняли песни под гитару.