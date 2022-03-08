Луганск, 8 марта 2022, 11:31 — REGNUM Группировка войск ЛНР взяла пол контроль 8 населенных пунктов и продвинулась на 9 км. Об этом 8 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Отмечается, что группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кременная, Борсонино, Варваровка, Песчанное, Пшеничное, Новодружеск, Епифановка, Белогоровка.
Подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе.
Добавим, что 7 марта армия России с помощью высокоточного оружия уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира.
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