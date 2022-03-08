Краснодар, , 11:30 — REGNUM В Краснодаре основные мероприятия к Международному женскому дню — 8 Марта в этом году проходят, преимущественно, в дистанционном формате. Об этом сообщили 8 марта в пресс-службе администрации города.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, в городе проходит онлайн-флешмоб «Для тебя, милая!».Для участия в нём необходимо опубликовать в социальной сети видеопоздравление с 8 Марта в любом творческом формате и отметить аккаунт городского управления по делам молодёжи.

Ещё один онлайн-флешмоб «Женщина в профессии…» — для участия в нём участницам необходимо рассказать о своей профессии и опасных или тяжелых моментах работы, а также отметить аккаунт городского управления по делам молодёжи.

Также 8 марта активисты и волонтеры Краснодара поздравят женщин-медиков — в рамках акции в Instagram-аккаунте «Центра молодёжной политики»

Также в Краснодаре состоится традиционная акция «Вам, любимые» — её участники на улицах Краснодара, в общественных местах, в трудовых коллективах и на службе поздравляют женщин цветами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с поздравлением в адрес жителей края обратился губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что при любых обстоятельствах женщины остаются опорой и надеждой для родных и близких.