Рига, , 11:24 — REGNUM Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала четырех жителей страны за подготовку публичной акции в поддержку военной операции России на Украине. Об этом сообщил латвийский портал rus.tvnet.lv.

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В ходе расследования VDD получила информацию о том, что руководители, работники и участники некой общественной организации страны планировали общественные уличные мероприятия. Во время процессуальных действий спецслужбы Латвии получили большой объем информации, и в настоящее время проводится их изучение и анализ, сообщило издание.

По данным агентства ЛЕТА, неназванной организацией является DVS Urantija, которая называет себя Центром духовного развития и целительства. DVS Urantija предлагает сеансы целительства и звукового массажа тибетскими поющими чашами.

Участники этого общества не скрывают симпатии как к действующему президенту России Владимиру Путину, так и к курсу, который проводит восточная соседка, сообщили журналисты.