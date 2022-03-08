Рига, , 11:22 — REGNUM В понедельник, 7 марта, в столице Латвии начал действовать Центр поддержки беженцев из Украины, сообщил местный портал Rus.LSM.lv .

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Для упрощения процедуры он действует по принципу «одного окна»: оформить документы, получить информацию, направление на поселение, к врачу, продуктовый паек — все можно в одном месте. За помощью в первый день пришли сотни человек — в Доме конгрессов царило настоящее столпотворение.

Центр работает по будням с 9 до 18 часов, напомнил его директор Райвис Кнокс:

«В центре вместе работают и государственные и муниципальные учреждения. Пограничники проверяют персональные документы. Государственная пожарно-спасательная служба вместе с комиссией гражданской обороны решат вопросы приюта. Управление по делам гражданства и миграции — консультирует и принимает документы для оформления визы. Государственное агентство занятости — консультирует о возможностях работы».

Кроме того, Департамент благосостояния Риги и социальная служба обеспечивают всевозможную социальную поддержку, продуктовые наборы, технические средства. Департамент образования, спорта и культуры консультирует и принимает заявления на услуги образования в Риге.

Всем пришедшим для регистрации выдают номерки, но в первый день работы удалось обслужить не всех, отметили журналисты. По словам беженцев, есть проблема с обменом гривен на евро. В Риге это делает только один обменный пункт. Но расплатиться украинской кредитной картой в магазине пока можно, сообщили беженцы