Рига, , 11:21 — REGNUM Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который среди прочих вошла и Латвия. Как уточняет латвийский портал rus.tvnet.lv, отдельно Латвию в перечне не указывали — страна попадает под графу «Страны Европейского союза».

Помимо Латвии, в список попали Эстония и Литва.

Согласно документу, российское государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Кроме того, все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

На публикацию этого списка уже отреагировал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который назвал его на своей странице в социальной сети Twitter «списком гордости». Фраза была написана на английском языке.