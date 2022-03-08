Таллин, , 11:20 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен находится во вторник, 8 марта, с официальным визитом в Эстонии, до этого он посетил с однодневными визитами Литву и Латвию. Об этом сообщило эстонское радио.

В связи с визитом госсекретаря 8 марта полеты как самолетов, так и беспилотников над Таллином будут запрещены. Временная бесполетная зона над столицей будет действовать с 6:00 до 21:00 по местному времени (с 07:00 до 22:00 по Москве), сообщил Транспортный департамент.

Запрет на полеты распространяется и на беспилотные летательные аппараты (дроны).

В Таллине у Блинкена запланированы встречи с премьер-министром Каей Каллас и министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс. Визит рассматривается как новый этап в дипломатических усилиях США и стран Европы, направленных на прекращение военных действий на Украине. Блинкен обсуждает совместные усилия стран Прибалтики по оказанию помощи Украине, укреплению позиций НАТО в регионе, а также продвижение демократии и прав человека.

После визита в Таллин во второй половине дня 8 марта Блинкен отправится в Париж.

В Париже у него запланированы переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который поддерживает регулярные телефонные контакты с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.